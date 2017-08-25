loading Loading please wait....
» » »

LAND ROVER DISCOVERY LANDMARK TD5 2004 Auto 162000 Diesel Green

Compare this car
£3,500
Compare this car
Email Dealer >>

car description

HEATED FRONT SCREEN, REAR PARKING SENSORS, TWIN ELECTRIC SUNROOFS (no leaks), FULL LEATHER, ELECTRIC WINDOWS AND MIRRORS, FULLY WORKING KEY OPERATED CENTRAL LOCKING, AIR CON AND CLIMATE CONTROL, TOW BAR, TOW BAR MOUNTED BIKE RACK, THIS CAR RUNS AND DRIVES AS IT SHOULD WITH NO KNOWN FAULTS, WE WILL GIVE IT A FULL SERVICE AND OIL CHANGE, INCLUDING THE GEARBOX, TRANSFER BOX AND AXLES AT FULL ASKING PRICE..........................

key Facts

  • Ad ID
    306823
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    25/08/2017
  • Category
    Land Rover > Discovery
  • Vehicle sub type
    Estate
  • Colour
    Green
  • Fuel type
    Diesel
  • Mileage
    162000 mi
  • Owners
    1
  • Doors
    5
  • Seats
    7
  • Engine Size
    2.495
  • Engine Model
    LANDMARK TD5
Email Dealer >>

Compound 1 Watling Street Business Park, Watling Street, Cannock
Cannock, WS11 9XG, Staffordshire
United Kingdom

Evo
Octane, the essential read for every classic car enthusiast.
View offer
Try 5 issues of octane today for just £5 and receive a free welcome gift!
Related content

more from this dealership

People who viewed this item also viewed