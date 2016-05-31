LAND ROVER DISCOVERY 4 SDV6 HSE Auto

Type: Used Year: 2013 Make: LAND ROVER Model: DISCOVERY Trim: 4 SDV6 HSE Auto Body: Station Wagon Trans: Automatic Mileage: 83000 Engine Size: 2993 Ext Color: Black
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United Kingdom
Oct 31, 2017