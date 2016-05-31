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LAND ROVER DISCOVERY 4 SDV6 HSE Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2013 Make: LAND ROVER Model: DISCOVERY Trim: 4 SDV6 HSE Auto Body: Station Wagon Trans: Automatic Mileage: 83000 Engine Size: 2993 Ext Color: Black

Accessories

STUNNING DISCOVERY 4 FINISHED IN METALLIC SANTORINI BLACK WITH FULL BLACK LEATHER INTERIOR,HUGE SPEC CONSISTING OF; PAN ROOF, SAT NAV, REVERSE CAMERA, DAB RADIO, CRUISE CONTROL,HARMON KARDON SURROUND SYSTEM,FRONT & REAR HEATED SEATS, UPGRADED RIVIERA ALLOYS COMPETITIVE PCP QUOTES++ LOW RATE FINANCE AVAILABLE++PART EXCHANGE WELCOME, FOR MORE INFO VISIT OUR WEBSITE , CALL US ON 01274 299734 OR AFTER HOURS CALL OR TEXT ON 07565642401

key Facts

  • Ad ID
    403520
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Discovery
  • Derivative
    4
  • Colour
    Black
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    83000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2993
  • Engine Model
    2993
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