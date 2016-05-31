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LAND ROVER DISCOVERY 2.7 Td V6 SE 5dr Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2008 Make: LAND ROVER Model: DISCOVERY Trim: 2.7 Td V6 SE 5dr Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 98000 Engine Size: 2720 Ext Color: BLUE

Accessories

LAND ROVER DISCOVERY 2.7 TDV6 SE AUTOMATIC, EXCELLENT INSIDE AND OUT AND DRIVES SUPERB, 98000 MILES SERVICE BOOK WITH 4 STAMPS LAST DONE AT 85423 MILES ON 12-07-16 WHEN CAM BELTS WERE ALSO DONE, POWER STEERING, ABS, ESP, ALLOYS, CRUISE CONTROL, CD, SAT NAV, COLOUR CODED BUMPERS, HEATED SEATS, LEATHER SEATS, E/SEATS, E/WINDOWS, E/MIRRORS, E/SUNROOF'S, AIR CON CLIMATE, REMOTE CENTRAL LOCKING (TWO KEYS)FINANCE AVAILABLE.VIEWING BY APPOINTMENT ONLY.ANY FURTHER QUESTIONS CALL 07860802942.THANKS FOR LOOKING.

key Facts

  • Ad ID
    419026
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Land Rover > Discovery
  • Derivative
    2
  • Vehicle sub type
    SUV
  • Colour
    Blue
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    98000 mi
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2720
  • Engine Model
    2720
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