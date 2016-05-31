LAND ROVER DISCOVERY 2.7 Td V6 SE 5dr Auto

Type: Used Year: 2008 Make: LAND ROVER Model: DISCOVERY Trim: 2.7 Td V6 SE 5dr Auto Body: SUV Trans: Automatic Mileage: 98000 Engine Size: 2720 Ext Color: BLUE
LAND ROVER DISCOVERY 2.7 TDV6 SE AUTOMATIC, EXCELLENT INSIDE AND OUT AND DRIVES SUPERB, 98000 MILES SERVICE BOOK WITH 4 STAMPS LAST DONE AT 85423 MILES ON 12-07-16 WHEN CAM BELTS WERE ALSO DONE, POWER STEERING, ABS, ESP, ALLOYS, CRUISE CONTROL, CD, SAT NAV, COLOUR CODED BUMPERS, HEATED SEATS, LEATHER SEATS, E/SEATS, E/WINDOWS, E/MIRRORS, E/SUNROOF'S, AIR CON CLIMATE, REMOTE CENTRAL LOCKING (TWO KEYS)FINANCE AVAILABLE.VIEWING BY APPOINTMENT ONLY.ANY FURTHER QUESTIONS CALL 07860802942.THANKS FOR LOOKING.
Hayes Cars Ltd
CM63LA, Essex
United Kingdom
Oct 31, 2017