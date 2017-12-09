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LAND ROVER DEFENDER 110 TIPPER LWB NO VAT TO PAY 2009

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car description

LANDROVER DEFENDER 110 TIPPER, 2009 59REG, 115,000 MILES FULL SERVICE HISTORY, MOT APRIL 2018, 6 SPEED GEARBOX TRULY STUNNING EXAMPLE INSIDE AND OUT, INTERIOR IS CLEAN, LED ROOF LIGHT, AS NEW TIPPING BODY WITH HIGH SIDES, ADJUSTABLE ROOF, TOW BAR, BLACK ALLOY WHEELS, WITH FANTASTIC TREAD TYRES ALL ROUND, Alarm, In Car Entertainment (Radio Preparation). RARE BIT OF KIT WITH NO VAT TO PAY, GRAB AN ABSOLUTE BARGAIN, CAT C, LOW RATE FINANCE AVAILABLE, MAJOR DEBIT AND CREDIT CARDS ACCEPTED

key Facts

  • Ad ID
    420763
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    09/12/2017
  • Category
    Land Rover > Defender
  • Colour
    White
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Manual
  • Owners
    2
  • Doors
    2
  • Seats
    2
  • Engine Size
    2.402
  • Engine Model
    110 TIPPER LWB NO VAT TO PAY
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