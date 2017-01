1952 Lancia Aurelia B20 GT Coupé Series II

car description

118 bhp, 2,451 cc V-6 engine with overhead valves, dual twin-choke carburettors, four-speed manual transmission in rear transaxle, sliding pillar independent front suspension, independent rear suspension, and four-wheel hydraulic drum brakes. Wheelbase: 2,650 mm2015 mechanical overhaul totalling €61.000Engine uprated to 2,500-cubic centimetre specificationOne of only 731 Second Series Coupés producedThe Vittorio Jano-designed Lancia Aurelia was a truly revolutionary design, combining high levels of performance luxury into one attractive and compact package. First offered in 1950 in B10 Berlina guise and joined by the B20 GT two-passenger coupé in 1951, the Aurelia created an immediate sensation.The brainchild of Lancia engineer Francesco de Virgilio, the Aurelia is also considered the first production automobile to utilise V-6 power. A rear transaxle, a four-wheel independent suspension and radial-ply tyres, a very sporting specification in its day, rounded out the mechanical specification. The sleek B20 GT Coupé débuted in 1951, and that year placed second in the Mille Miglia and secured a class victory at Le Mans. A podium sweep in the 1952 Targa Florio was followed by victory in the 1953 Liège-Rome-Liège Rally in 1953, handily securing the Aurelia's status as a 1950s sporting great. Originally sold in Italy and registered MC23999, chassis number 1824 was exported to England in 1960. The first English owner was Mr Michael Clarke, who remembers registering the car 40BLH, as is documented in the UK Continuation Book. Sold in March 1972 to Peter Jackson, the car was reportedly ‘tired' and had a seized engine. After an extensive restoration which included a bare metal re-spray, lowered suspension, and the addition of ventilated brake discs, Mr Jackson ran the car at circuits, including Snetterton, Zandvoort, Cadwell Park, Zolder, Oulton Park, and Brands Hatch. The engine was replaced with a correct B20 GT engine from a later series, increasing the capacity to 2,500 cubic centimetres and the power output to 118 brake horsepower. After two other owners, the car arrived in Switzerland; in 2015, the current owner performed a full mechanical overhaul totalling €61.000. Services included complete engine revision with new pistons, rods, bearings, and race camshaft; revision of the carburettors; and replacement of the first two gears, clutch, brake cylinders, and electrical work. Complete invoices for this work are included, as is the 1960 UK logbook, and a 1986 FIA HTP.Moteur V6, 2 451 cm3, 118 ch, soupapes en tête, deux carburateurs double corps, transmission manuelle quatre rapports avec boîte-pont, suspension avant coulissante indépendante, suspension arrière indépendante ; freins à tambours à commande hydraulique sur les quatre roues. Empattement 2 650 mm.•Remise en état mécanique en 2015, pour un total de 61 000 €•Moteur modifié aux spécifications 2 500 cm3•Seulement 731 coupés Série II produitsConçue par Vittorio Jano, la Lancia Aurelia était vraiment révolutionnaire ; elle combinait un niveau élevé de performances et de confort dans une carrosserie compacte et élégante. Disponible d'abord en 1950 sous la forme de la Berlina B10, rejointe en 1951 par le coupé B20 GT, l'Aurelia remportait un succès immédiat.Issue de l'idée de l'ingénieur Lancia Francesco de Virgilio, l'Aurelia est considérée comme la première automobile de série dotée d'un moteur V6. Sa conception se caractérisait par une transmission avec boîte de vitesses accolée au pont arrière, une suspension à quatre roues indépendantes, des pneus radiaux et des spécifications très sportives pour son époque. L'élégante B20 GT était dévoilée en 1951, et cette même année elle arrivait deuxième aux Mille Miglia avant de remporter la victoire de sa catégorie aux 24 Heures du Mans. Un triplé à la Targa Florio 1952 était suivi par la victoire au rallye Liège-Rome-Liège1953, ce qui suffisait largement à assurer à l'Aurelia un statut de sportive de grande classe.Vendue neuve en Italie et immatriculée MC23999, la voiture portant le n° de série 1824 était ensuite exportée en Angleterre en 1960. Le premier propriétaire anglais était M. Michael Clarke, qui se souvient avoir immatriculé la voiture 40BLH, comme en témoigne le "Continuation Book" anglais. Vendue en mars 1962 à Peter Jackson, la voiture était décrite comme "fatiguée", avec un moteur bloqué. Après une restauration complète avec coque mise à nu, suspension surbaissée et ajout de disques de freins ventilés, M. Jackson l'utilisait en compétition sur des circuits comme Snetterton, Zandvoort, Cadwell Park, Zolder, Oulton Park et Brands Hatch. Le moteur était remplacé par un moteur correct de B20 GT d'une série ultérieure, avec une cylindrée de 2 500 cm3 et une puissance de 118 ch.Après deux autres propriétaires, la voiture arrivait en Suisse en 2015, l'actuel propriétaire faisant effectuer une remise en état mécanique complète totalisant 61 000 € de travaux. Ceux-ci incluaient une révision complète du moteur avec des pistons, bielles et paliers neufs, et un arbre à cames compétition; une révision du carburateur, le remplacement des deux premiers rapports de boîte, de l'embrayage, des cylindres de roues ; des travaux électriques. L'ensemble des factures correspondantes sont incluses au dossier de la voiture, de même que le "logbook" anglais de 1960, et un passeport technique historique FIA de 1986.