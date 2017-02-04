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Jaguar XKR

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£34,500
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key Facts

  • Ad ID
    234710
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Jaguar > XKR
  • Mileage
    32000 mi
  • Owners
    1
  • Doors
    2
  • Engine Size
    5000
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912
Sheffield, South Yorkshire
United Kingdom

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