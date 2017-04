Jaguar > XKR

car description

Caractéristiques



Année du Modèle : 2009

1ère mise circulation : 29/07/2009

N° Châssis : SAJAA43R2AMB34526

Couleur extérieure : Gris

Couleur intérieure : Noir

Kilométrage : 37 800 Km

CV DIN : 510cv

CV fiscaux : 42 CV

Cylindrée : 5000 cm3

Boîte de vitesses : Automatique

Carnet : Oui



Historique



Livrée neuve en Juillet 2009. 37 800km au compteur. Véhicule en excellent état intérieur/extérieur. Parfaitement entretenu dans le réseau Jaguar.



Le véhicule dispose de l’ensemble de ses carnets et manuels ainsi que de ses doubles de clés.



Garantie du véhicule



Le véhicule sera vendu révisé et garanti 3 mois ou 5000kms



Prix



49 900 €



Lien



http://jeanlainvintage.com/



Nous trouver et nous contacter



Jean Lain Vintage – Showroom / 04 79 88 66 36 – Jérôme Millias 07 60 14 73 07

11 Rue de la Dent du Chat

73 420 Voglans



Jean Lain Vintage – Atelier de restauration et d’entretien / 04 50 84 21 80

9 Rue de la Californie

74 100 Ville-la-Grand



info@jeanlainvintage.com



http://jeanlainvintage.com/



Nos horaires



Du Lundi au Vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00



Samedi et dimanche sur rendez-vous



Specifications



Year of manufacture: 29/07/2009

Chassis number: SAJAA43R2AMB34526

Exterior color: Grey

Interior color: Black

Mileage: 37 800 km

HP: 510cv

Engine displacement: 5000 cm3

Gearbox: Automatic

Service book: Yes



History

Delivered new to its owner on July 2009. Only 37 800km on the clock. Car is like new interior/exterior and has been perfectly maintained only by Jaguar.

The vehicle has all of his service book and manuals and double keys.

Warranty

The vehicle will be sold revised and guaranteed 3 months or 5000 Km

Price

49 900 €



Ad link



http://jeanlainvintage.com/



Find us and contact us



Jean Lain Vintage – Showroom / +334 79 88 66 36 – Jérôme Millias +337 60 14 73 07

11 Rue de la Dent du Chat

73 420 Voglans

France



Jean Lain Vintage – Workshop and restoration / +334 50 84 21 80

9 Rue de la Californie

74 100 Ville-la-Grand

France



info@jeanlainvintage.com



http://jeanlainvintage.com/



Opening hours



From Monday to Friday, 8am to 12am and 2pm to 7pm



Saturday and Sunday on appointment