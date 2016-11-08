loading Loading please wait....
Like us on Facebook Follow us on Twitter Subscribe to YouTube

JAGUAR XJ SERIES 4.0 2dr Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 1995 Make: JAGUAR Model: XJ SERIES Trim: 4.0 2dr Auto Body: Coupe Trans: Automatic Mileage: 92000 Engine Size: 4 Ext Color: Blue

Accessories

Blue, HPI CLEAR, 2 PREVIOUS OWNERS, SERVICE HISTORY, JUST HAD MAJOR SERVICE COSTING 2,600, A GREAT CLASSIC CAR THAT CAN BE USED EVERY DAY OR PUT AWAY FOR SPECIAL OCCASIONS, FITTED WITH THE CELEBRATION 4.0 ENGINE GIVING EXCELLENT PERFORMANCE AND IMPROVED MPG, 3 owners, GORGEOUS COLOUR COMBINATION OF RIVIERA BLUE METALLIC AND CREAM SPORTS LEATHER INTERIOR, WILL GO OUT WITH A NEW MOT, VISIT OUR WEBSITE AT TCSGROUP.CO FOR MORE VEHICLES, 11,950 p/x welcome

key Facts

  • Ad ID
    414977
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Jaguar > XJ
  • Vehicle sub type
    Coupe
  • Colour
    Blue
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    92000 mi
  • Doors
    2
  • Engine Size
    4
  • Engine Model
    4
Email Dealer >>

more from this dealership

People who viewed this item also viewed

£11,950

TCS
Oldham, OL26UR, Lancashire
United Kingdom

Email Dealer >>

Related content

Evo
Octane, the essential read for every classic car enthusiast.
View offer
Try 5 issues of octane today for just £5 and receive a free welcome gift!