1938 Horch 853 Cabriolet

To be OFFERED AT AUCTION at RM Sotheby's Paris event, February 8, 2017.120 bhp, 4,494 SOHC inline eight-cylinder engine, four-speed manual transmission, independent front suspension via upper A-arms and lower twin transverse leaf springs and DeDion rear axle, and four-wheel hydraulic drum brakes. Wheelbase: 3,450 mmOne of the most desirable German classics of its eraExtensive known ownership historyRecent major service and sorting by Oldtimer Center OsnabrückTuned to the desirable 120-horsepower specificationThe pinnacle of Horch was its fully developed five-litre straight-eight engine, used in the 853 and 951 models. These cars also employed such advanced engineering as double-jointed rear axle shafts, pioneered on the Porsche-designed Auto Union racing cars, providing fully independent, de Dion-type rear suspension. Front suspension consisted of an upper A-arm, with the lower hub carried by a pair of transverse leaf springs. Vacuum-assisted hydraulic brakes were standard, as was a four-speed transmission with a lever-actuated overdrive, usable in all four gears. Simply put, the eight-cylinder Horch was one of the great Autobahn cruisers of its time, beloved through Europe for its impressive presence and modern power.Unlike so many other Horchs of its era, the Gläser-bodied 853 cabriolet offered here, chassis number 853400, has an extensive known ownership history. A photograph on file shows it for sale in Toledo, Ohio, in 1960. It was subsequently acquired by Neil Reinhard of Arcadia, Ohio, who stated, in a letter on file, that he 'purchased it from a retired Air Force officer who had brought it to the United States from Germany and had it stored for a long time.'In early 1969, the car was sold to Walter Sodano of Manchester, Connecticut. Mr Sodano was fascinated by the Horch marque and concurrently owned another Gläser-bodied 853 cabriolet, chassis number 853509. Few knew about the unrestored Horchs in Manchester, and the few that did saw their offers to sell politely declined. This finally changed in the summer of 1999, when Mr Sodano paid a visit to Earl 'Butch' Gordon, who had recently realized his dream of opening Manchester Motor Car Co., a service and restoration facility housed in a refurbished post-war Ford dealership. A warm relationship quickly developed; shortly thereafter, Mr Sodano expressed that it was finally time to part with his beloved cars, and a deal was struck.The two Horchs remained together until the mid-2000s, when chassis number 853400 was acquired by an Italian collector, who had it restored in its current livery. Having since changed hands, its most recent owner commissioned the marque specialists Oldtimer Center of Osnabrück, Germany, to fully service the car and make it tour-ready. Invoices on file detail the extensive work performed in late 2015 and early 2016, at a total cost of €38.000. This work included a full rebuild of the brake system and fuel system; rebuilding and adjustment of the steering gears; a soft rebuild of the rear differential; extensive motor work, including tuning to 120 horsepower specification, valve and camshaft service; new head, intake, sump and exhaust gaskets; and cosmetic sorting, including detailing of the engine bay and chassis.Cared for its entire life and having been treated to extensive sorting, 853400 is a worthy addition to any collection seeking an example of the famous marque. Few Horch 853s have such an excellent, well-known history, and few have been so beloved for so long.Moteur huit-cylindres en ligne, 4 494 cm3, 120 ch, 1 ACT, transmission manuelle quatre rapports, suspension avant indépendante avec triangles supérieurs et double ressort transversal inférieur à lames, pont arrière De Dion, freins à tambour à commande hydraulique sur les quatre roues. Empattement 3 450 mm.•Une des allemandes classiques les plus désirables de son époque•Historique de propriété connu•Importante révision récente par l'Oldtimer Center d'Osnabrück•Réglée aux désirables spécifications 120 chChez Horch, le nec plus ultra était son excellent moteur huit-cylindres en ligne 5 litres, qui équipait les modèles 853 et 951. Ces voitures bénéficiaient de techniques avancées, comme leurs arbres de transmission aux roues arrière à double articulation, déjà utilisés sur les Auto Union de Grand Prix conçues par Porsche, et qui permettaient une suspension arrière De Dion complètement indépendante. La suspension avant comportait des triangles supérieurs combinés à deux ressorts transversaux inférieurs à lames. Les freins étaient commandés hydrauliquement, avec une assistance à dépression, et la boîte de vitesses était dotée d'un overdrive applicable sur les quatre rapports. En fait, la Horch huit-cylindres était une des meilleures grandes routières de son temps, appréciée dans l'Europe entière par sa présence imposante et ses performances modernes.Contrairement à de nombreuses Horch de son époque, le cabriolet 853 carrossé par Gläser proposé ici, châssis n°853400, bénéficie d'un historique bien connu. Une photo figurant au dossier la montre à vendre à Toledo (Ohio), en 1960. Elle était alors acquise par Neil Reinhard, d'Arcadia (Ohio), qui précisait dans un courrier inclu au dossier qu'il l'avait achetée "à un officier de l'Armée de l'Air en retraite, qui l'avait ramenée d'Allemagne aux États-Unis, où elle était restée entreposée pendant longtemps."Au début de l'année 1969, la voiture était vendue à Walter Sodano, de Manchester (Connecticut). Fasciné par la marque Horch, il possédait déjà un autre cabriolet 853 Gläser, n° de châssis 853509. Rares étaient ceux qui, à Manchester, connaissaient les deux Horch non restaurées, et les rares qui ont remarqué qu'elles étaient proposées à la vente ne donnaient pas suite. Cette situation changeait au cours de l'été 1999, quand M. Sodano rendait visite à Earl 'Butch' Gordon, qui avait réalisé son rêve et ouvert Manchester Motor Car Co., un atelier de restauration aménagé dans une ancienne concession Ford. Une relation chaleureuse ne tardait pas à s'installer entre les deux hommes et, peu de temps après, M. Sodano confirmait qu'il était temps pour lui de se séparer de ses voitures bien-aimées, et un accord était conclu.Les deux Horch restaient ensemble jusqu'au milieu des années 2000, lorsque celle portant le n° de châssis 853400 était achetée par un collectionneur italien, qui la faisait restaurer dans sa livrée actuelle. Ayant à nouveau changé de mains depuis, son nouveau propriétaire la confiait au spécialiste de la marque, l'Oldtimer Center d'Osnabrück, en Allemagne, pour une révision complète, de façon à permettre une utilisation normale et sans souci. Les factures qui sont jointes au dossier présentent le détail des travaux effectués en 2015 et au début de 2016, et qui totalisent la somme de 38 000 €. Ils incluent une reconstruction complète du système de freinage et d'alimentation ; la restauration et le réglage des composants de direction ; une légère restauration du différentiel arrière ; un travail important sur le moteur, dont le passage aux spécification 120 ch et un réglage de distribution ; des joints neufs pour la culasse, la carburation et l'échappement ; et des travaux cosmétiques, dont la finition du compartiment moteur et du châssis.Soignée pendant sa vie entière, avec d'importants travaux récents, 853400 est un ajout de qualité à toute collection recherchant un exemplaire de la célèbre marque. Rares sont les Horch 853 qui présentent un historique aussi suivi, et rares sont celles qui sont été si longtemps soigneusement préservées.