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2010 Ford Focus RS 3dr

Map

car description

FROZEN WHITE, 2KEYS, JAM SPORT 430, RS LEATHER INTERIOR, XENON HEADLIGHTS, KEYLESs GO, PUSH START, SONY DAB + CHANGER, 19" UNMARKED RS ALLOYS, BHP PRINT OUT, AIRTEC INTERCOOLER, AIRTEC C.A.I.S INLET PLENUIM, 1000cc INJECTORS, UPGRADED BOOST PIPE, H and R LOWERING SPRINGS, UPGRADED DOWNPIPE and DECAT PIPE, KMS EXHAUST SYSTEM, UPGRADED FUEL PUMP, HKS BOOST CONTROLLER, ENGINE CARBON EXTRAS, KSPORT BIG BRAKE CONVERSION, POLLY BUSHED ALL ROUND, HELIX 6 PADDLE CLUTCH KIT, CARBON INDCTION KIT, A REAL STUNNER!!!!

Accessories

2010 ford focus rs 3-door alloy-wheels carbon leather xenon hatchback

key Facts

  • Ad ID
    403313
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Ford > Focus
  • Derivative
    RS
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