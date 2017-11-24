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FORD COURIER TDCI VAN 2009

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car description

THIS VAN HAS JUST ARRIVED AND OFFERED IN VERY GOOD CONDITION INSIDE AND OUT, COMES WITH A FULL SERVICE HISTORY AND HAS JUST BEEN SERVICED READY FOR THE NEW OWNER. ;;TAKE ADVANTAGE OF OUR SALE ON GARD X PAINT AND INTERIOR PROTECTION WITH CUSTOMER CARE PACK RRP GBP 399+ OUR PRICE GBP 199! PLEASE SEE GARD X WEB SITE FOR MORE DETAILS. https://www.gardx.co.uk/gardx-protect-0;;ALL VEHICLES ARE SUBJECT TO A RAC CUSTOMER CARE PACK AT ADDITIONAL COST SEE OUR WEBSITE FOR DETAILS;;PLEASE CALL BEFORE VIEWING ON THIS VEHICLE AS IT NOT ALWAY ON SITE 01252 318417;;;

key Facts

  • Ad ID
    405277
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    24/11/2017
  • Category
    Ford > Courier
  • Vehicle sub type
    VAN
  • Colour
    White
  • Fuel type
    Diesel
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    92847 mi
  • Owners
    1
  • Doors
    2
  • Seats
    2
  • Engine Size
    1.399
  • Engine Model
    TDCI VAN
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