1963 Fiat 600 Multipla

car description

To be OFFERED AT AUCTION WITHOUT RESERVE at RM Sotheby's Paris event, February 8, 2017.22 bhp, 633 cc overhead-valve inline four-cylinder engine, four-speed manual transmission, A-arm front and radius arm rear suspension with coil springs, and four-wheel hydraulic drum brakes. Wheelbase: 2,000 mmFreshly restoredOne of Italy's best-loved automotive designsFollowing the Second World War in Italy, there was a growing demand for practical yet affordable transport. The Fiat 600 was already a bestseller by 1956, when the Multipla was first launched, but the new model soon found a loyal following of its own.Designed to fulfil the needs of larger families and commercial users, the 600 Multipla was conceived by Dante Giacosa. Giacosa's design was truly a feat of engineering packaging. By advancing the passenger compartment over the front wheels and moving the engine to the rear, he created one of the first successful mono-space cars and was able to extract six seats from a car that was only 11 feet and 6.9 inches long!Three versions of the Mulitpla were available, including a 4/5-seater with bench seats front and rear, which could be folded to make a bed. The 6-seater had a front bench and four individual seats that folded completely flat into the floor. Finally, a taxi version had a single seat and luggage platform in front, separate folding seats in the middle, and a bench seat in back, together with a division.Differences from the standard saloon included, besides the bodywork, an auxiliary radiator up front, wishbone front suspension, different gear ratios, worm and roller steering, slightly larger fuel tank, and interior lamps.The current owner has treated this top-of-the-line 1963 Multipla to a two-year professional restoration in Italy, including virtually all cosmetic and mechanical aspects of the car. The car was completely dismantled and stripped to bare metal, and then beautifully refinished in a correct period baby blue and white, over tan upholstery. New rubber seals were fitted and the exterior trim was re-chromed. According to the consignor, the car benefits from a new brake system, and rebuilt suspension, engine, transmission, and clutch.Moteur quatre-cylindres en ligne, 633 cm3, 22 ch, soupapes en tête, transmission manuelle quatre rapports ; suspension avant avec triangles à l'avant et jambes de force à l'arrière, ressorts hélicoïdaux, freins à tambours à commande hydraulique sur les quatre roues. Empattement 2 000 mm.•Restauration récente•Une des voitures préférées des ItaliensA la suite de la seconde Guerre Mondiale, la demande est allée grandissante en Italie pour un moyen de transport pratique et économique. La Fiat 600 était déjà un succès en 1956, au moment du lancement de la Multipla, mais ce nouveau modèle trouvait bientôt une clientèle fidèle qui lui était propre.Conçue pour répondre aux besoins des familles nombreuses ou pour des fins plus utilitaires, la 600 Multipla avait été imaginée par Dante Giacosa. Le résultat était un exploit de compacité technique. En avançant le compartiment passager au-dessus des roues avant et en gardant le moteur à l'arrière, Giacosa avait créé un des premiers monospaces en réussissant à loger six personnes dans une voiture qui ne mesurait que 3,52 m de long !Trois versions de la Multipla étaient proposées sur le marché, dont une 4/5 places dont les banquettes avant et arrière pouvaient être repliées pour aménager une couchette. La version 6 places comportait une banquette à l'avant et quatre sièges individuels qui pouvaient aussi se replier complètement à plat sur le plancher. Enfin, une version taxi présentait un seul siège avec plateforme à bagages à l'avant, des sièges séparés repliables au milieu et une banquette à l'arrière, avec une séparation chauffeur.Par rapport à la version standard et en plus des aménagements intérieurs, les différences se situaient au niveau d'un radiateur auxiliaire à l'avant, d'une suspension avant à triangles, de rapports de boîte différents, d'une direction à vis, d'un réservoir de carburant légèrement plus gros, et de plafonniers intérieurs.L'actuel propriétaire de cette Multipla 1963 lui a fait bénéficier d'une restauration professionnelle qui a duré deux ans en Italie et qui a concerné tous les aspects cosmétiques et mécaniques. La voiture a été complètement démontée et la carrosserie décapée jusqu'au métal nu, avant de recevoir une peinture d'époque de teinte correcte bleu layette et blanc, avec une sellerie beige. Des joints en caoutchouc neufs ont été posés, et les chromes extérieurs ont été refaits. D'après le propriétaire, la voiture est équipée d'un système de freins neuf, sachant que la suspension, le moteur, la transmission et l'embrayage ont été refaits. To view this car and others currently consigned to this auction, please visit the RM website at rmsothebys.com/.