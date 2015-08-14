MINERAL GREY + CAT D WAS DAMAGED NOW FULLY REPAIRED + FULL BMW SERVICE HISTORY + RUNNING IN SERVICE CARRIED OUT + FULL LEATHER INTERIOR + HEATED AND ELECTRIC SEATS + CARBON INLAYS + PRO SAT NAV + LOUDSPEAKER ADVANCED + ELECTRIC FOLDING MIRRORS + FRONT AND REAR PARKING SENSORS + XENON HEADLIGHTS + PERFORMANCE OPTIC GRILLS + JUST BEEN SERVICE D AT BMW.
2014 bmw m4 carbon fsh parking-sensor sat-nav xenon german rwd 2wd
Bowling Old Lane, Off Manchester Road
Bradford, BD5 8HN, West Yorkshire
United Kingdom
Aug 14, 2015
Apr 4, 2017
Dec 21, 2016