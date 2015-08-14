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2014 BMW M4

Map

car description

MINERAL GREY + CAT D WAS DAMAGED NOW FULLY REPAIRED + FULL BMW SERVICE HISTORY + RUNNING IN SERVICE CARRIED OUT + FULL LEATHER INTERIOR + HEATED AND ELECTRIC SEATS + CARBON INLAYS + PRO SAT NAV + LOUDSPEAKER ADVANCED + ELECTRIC FOLDING MIRRORS + FRONT AND REAR PARKING SENSORS + XENON HEADLIGHTS + PERFORMANCE OPTIC GRILLS + JUST BEEN SERVICE D AT BMW.

Accessories

2014 bmw m4 carbon fsh parking-sensor sat-nav xenon german rwd 2wd

key Facts

  • Ad ID
    410439
  • Ad type
    For sale
  • Category
    BMW > M4
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