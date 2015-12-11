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BMW M3 3.2 M3 Sequential 2dr Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2004 Make: BMW Model: M3 Trim: 3.2 M3 Sequential 2dr Auto Body: Convertible Trans: Automatic Mileage: 103000 Engine Size: 3246 Ext Color: Black

Accessories

METALLIC BLACK, PLEASE CALL 01322 382756 TO ARRANGE A TEST DRIVE, 5+ owners, HPI AND MILEAGE CERTIFIED.103000 MILES COMPLEMENTED BY SERVICE HISTORY.FULL RED LEATHER HEATED SEATS.POWER STEERING.ELECTRIC WINDOWS.REMOTE LOCKING.AIR CONDITIONING WITH CLIMATE CONTROL.CRUISE CONTROL.CD/STEREO.FULL FINANCE FACILITIES.ALL MAJOR CREDIT CARDS.PART EXCHANGE WELCOME.OUR POSTCODE IS DA119SN.FIVE MINUTES M25 DARTFORD RIVER CROSSING.FIVE MINUTES BLUEWATER SHOPPING CENTRE.FIVE MINUTES EBBSFLEET INTERNATIONAL STATION.PLEASE CALL OUR SHOWROOM ON 01322 382756 TO ARRANGE A VIEWING.OPEN SEVEN DAYS.UNDERCOVER VIEWING AVAILABLE.WE HAVE BEEN SELLING QUALITY USED CARS IN THIS AREA FOR 25 YEARS.NATIONWIDE WARRANTY INCLUDED.NATIONWIDE DELIVERY POSSIBLE PLEASE CALL FOR A QUOTE., VIEW ALL OUR CARS AT WWW.EBBSFLEETSPECIALISTCARS.CO.UK, 10,000

key Facts

  • Ad ID
    410184
  • Ad type
    For sale
  • Category
    BMW > M3
  • Vehicle sub type
    Convertible
  • Colour
    Black
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    103000 mi
  • Doors
    2
  • Engine Size
    3246
  • Engine Model
    3246
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