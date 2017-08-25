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BMW M3 3.0 COMPETITION PACK DCT UNRECORDED DAMAGED REPAIRABLE SALVAGE 2017

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£37,950
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car description

*** GOODWINS AUTO SALVAGE LTD - LEADING THE WAY IN NEARLY NEW UNRECORDED DAMAGED REPAIRABLE SALVAGE ***;;1000 % UNRECORDED DAMAGED REPAIRABLE SALVAGE GUARANTEED ;;*** PICS ADDED FRIDAY 25th ***;;2017 17 BMW M3 3.0 DCT WITH COMPETITION PACK - STUNNING CAR IN GREY WITH RED LEATHER;;THIS CAR WAS GBP 64k WHEN NEW !;;FULLY LOADED TOP SPEC M3 WITH HARMON KARDON LOUD SPEAKER SYSTEM, REVERSE ASSIST CAMERA AND SUN PROTECTION GLASS;;;HEAVY IMPACT DAMAGE TO THE DRIVERS REAR QUARTER - WILL NEED A PIECE WELDING IN ! ;;NO POWER TO THE CAR AS THE BATTERY IS IN THE REAR DRIVERS CORNER WHERE THE DAMAGE IS !;;V5 LOGBOOK PRESENT;SPARE KEY PRESENT;ONE OWNER FROM NEW;;99% OF MY CARS COME WITH SPARE KEYS AND THE BOOK PACKS BUT I CANNOT ALWAYS GUARANTEE THIS. PLEASE ASK THE QUESTION WHEN INQUIRING ABOUT THE CAR.;;*** PLEASE NOTE DUE TO NEW BANK CHARGES BEING INTRODUCED, ANY POUND NOTE PAYMENTS MADE ONSITE OR DIRECT INTO THE BUSINESS BANK ACCOUNT WILL INCUR A 1% CHARGE ***;;DEBIT CARDS ACCEPTED - NO CHARGE;CREDIT CARDS ACCEPTED - SMALL CHARGE;BANK TRANSFERS ACCEPTED - NO CHARGE AND PREFERRED PAYMENT METHOD;;WE ARE LEADING THE WAY IN THE RE-SALE OF NEARLY NEW SALVAGE - NEW STOCK ARRIVING DAILY - ADD US TO YOUR FAVOURITE SELLER'S LIST !!!;;MOST OF OUR STOCK IS UNRECORDED "HPI CLEAR" BUT WE DO ALSO GET CATEGORISED VEHICLES SUCH AS CAT C AND D;;FOR FURTHER INFO OR ON ANY OTHER VEHICLES WE HAVE IN STOCK OR IF YOU WOULD LIKE US TO FIND YOU A CERTAIN CAR;PLEASE CALL RICHARD, JAMES OR JON ON 07966 258 662 / 01260 252 872

key Facts

  • Ad ID
    306834
  • Ad type
    For sale
  • Last updated
    25/08/2017
  • Category
    BMW > M3
  • Vehicle sub type
    Hatchback
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Petrol
  • Mileage
    6500 mi
  • Owners
    -
  • Doors
    5
  • Seats
    5
  • Engine Model
    3.0 COMPETITION PACK DCT UNRECORDED DAMAGED REPAIRABLE SALVAGE
Email Dealer >>

Hawkshead Quarry,, Leek old Road,, Sutton, Macclesfield
Macclesfield, SK11 0JB, Cheshire
United Kingdom

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