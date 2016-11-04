loading Loading please wait....
Like us on Facebook Follow us on Twitter Subscribe to YouTube

BMW 4 Series

Photos Map

car description

Variant name:420I SE ,Derivative:F32 ,Variant: 2.0 420i SE 2dr

Accessories

Blue, CALL 01992469636 TODAY! LOW RATE ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE, 1 owner, ++ LIQUID BLUE WITH BEIGE DAKOTA LEATHER INTERIOR ++, ++ JUST THE ONE OWNER FROM NEW ++, ++ HEATED SEATS ++, ++ CRUISE CONTROL ++, ++ INTERIOR TRIM STRIPS, ALU, BRUSHED AND FINE ++, ++ HEADLIGHT CLEANING SYSTEM ++, ++ PARKING DISTANCE CONTROL ++, ++ REVERSING CAMERA ++, ++ RAIN SENSORS ++, ++ XENON HEADLAMPS ++, ++ ALLOY WHEELS ++, ++ DAB TUNER ++, ++ AUTO DRIVE AWAY LOCKING ++, ++ DUAL ZONE CLIMATE CONTROL ++, ++ ELECTRIC WINDOWS & MIRRORS ++, ++ SUN PROTECTION GLAZING ++, ++ AIR CONDITIONING ++, ++ THROUGH-LOADING SYSTEM ++, ++ ACCENT STRIPS, BLACK, HIGH-GLOSS ++, ++ LIGHT PACKAGE ++, ++ HANDS-FREE WITH USB INTERFACE ++, ** FANTASTIC VALUE 4 SERIES NOT TO BE MISSED AT THIS PRICE!!. 4 seats, A STUNNING EXAMPLE!!! ALL OUR CARS ARE HPI CLEAR, HAVE A LONG MOT THAT HAS NO ADVISORIES AND ARE SERVICED UP TO DATE. WE ARE REGULATED BY THE FCA AND OFFER FANTASTIC LOW INTEREST RATES FOR HP OR PCP OPTIONS. WE ALSO OFFER A GOOD SELECTION OF PRODUCTS INCLUDING EXTENDED AA GOLD WARRANTIES 12, 24 OR 36 MONTHS ADMINISTERED BY THE AA (AUTOMOBILE ASSOCIATION). YOUR PART EXCHANGE IS WELCOME, SO PLEASE CALL OUR SALES TEAM ON 01992 469636 OR VISIT OUR WEBSITE., £16,490

key Facts

  • Ad ID
    416971
  • Ad type
    For sale
  • Category
    BMW > 4 Series
  • Vehicle sub type
    Coupe
  • Colour
    Blue
  • Registration no.
    LO14XRV
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Year
    2014
  • Mileage
    16000 mi
  • First Reg. Date
    Jul 2014
  • Owners
    1
  • Doors
    2
  • Engine Size
    2
Email Dealer >>

more from this dealership

People who viewed this item also viewed

£16,490

96a Burford Street,Hoddesdon,
EN11 8JL
United Kingdom

Email Dealer >>

Related content

Evo
Octane, the essential read for every classic car enthusiast.
View offer
Try 5 issues of octane today for just £5 and receive a free welcome gift!