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BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0 W12 2dr Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2005 Make: BENTLEY Model: CONTINENTAL GT Trim: 6.0 W12 2dr Auto Body: Coupe Trans: Automatic Mileage: 35700 Engine Size: 5998 Ext Color:

Accessories

BENTLEY CONTINENTAL 6.0 GT AUTO WITH MULLINER DRIVING SPEC, 2005/05, TEMPEST SILVER METALLIC, PORPOISE GREY HIDE WITH SECONDARY BELUGA BLACK HIDE, QUILTED MULLINER HEATED ELECTRIC MEMORY SEATS WITH LUMBAR ADJUSTMENT AND MASSAGE FUNCTION, BURR WALNUT TRIM, AUTO BI-XENON HEADLIGHTS, CRUISE CONTROL, BELUGA BLACK HIDE HEADLINING, AUTO CLIMATE CONTROL, AUTO DIM MIRROR, MULTI FUNCTION HEATED LEATHER STEERING WHEEL WITH PADDLE SHIFT, SATELITE NAVIGATION, CD MULTICHANGER, VOICE COMMAND, FRONT/REAR PARK ASSISTANCE, KEYLESS ENTRY & GO, 20" MULLINER ALLOY WHEELS, TYRE PRESSURE MONITOR, JUST 35,700 MILES, BENTLEY SERVICE HISTORY, MORE PHOTOGRAPHS AVAILABLE @ WWW.HAGLEYCAR.COM

key Facts

  • Ad ID
    401532
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Bentley > Continental
  • Vehicle sub type
    Coupe
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Automatic
  • Mileage
    35700 mi
  • Doors
    2
  • Engine Size
    5998
  • Engine Model
    5998
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