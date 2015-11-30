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BENTLEY BROOKLANDS 4dr

Photos Map

car description

Type: Used Year: 1996 Make: BENTLEY Model: BROOKLANDS Trim: 4dr Body: Sedan Trans: Manual Mileage: 43000 Engine Size: 6750 Ext Color: Blue

Accessories

Service history, Metallic Blue, ONLY 43,000 MILES FROM NEW, LAST OWNER FOR 10 YEARS, SERVICE HISTORY, VERY GOOD CONDITION, ELECTRIC WINDOWS, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE LOCKING, AIR CON, AUTOMATIC, AIR BAGS, ABS, LEATHER TRIM, ALLOYS, ARM RESTS, HEAD RESTS, FOGS, ALARM, IMMOBILIZER, PARKING SENSORS, ELECTRIC HEATED SEATS, CD, SAT NAV, CRUISE, WALNUT DASH, LOOKS AND DRIVES SUPERB, VIEWING ESSENTIAL, WE WORK BY APPOINTMENTS ONLY, WE ALSO PROVIDE GOOD FIGURES FOR PART EXCHANGES., PLEASE CALL 01494 785812 OR 07415 001001 - DEBIT CARD AND CREDIT CARD ACCEPTED,

key Facts

  • Ad ID
    411412
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Bentley > Brooklands
  • Colour
    Blue
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    43000 mi
  • Doors
    4
  • Engine Size
    6750
  • Engine Model
    6750
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