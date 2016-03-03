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AUDI TT 1.8 T 2dr [150] ONLY 68 K WITH LOADS OF HISTORY

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2005 Make: AUDI Model: TT Trim: 1.8 T 2dr [150] ONLY 68 K WITH LOADS OF HISTORY Body: Convertible Trans: Manual Mileage: 68321 Engine Size: 1781 Ext Color: Black

Accessories

FINISHED IN DIAMOND BLACK WITH A CONTRASTING IMMACULATE GREY CLOTH INTERIOR , LOVELY EXAMPLE WITH A GENUINE LOW MILEAGE OF ONLY 68,000 MILES WITH LOTS OF SERVICE HISTORY INCLUDING RECEIPTS & INVOICES, SPEC. INCLUDES ELECTRIC ROOF & GLASS WIND DEFLECTOR , ALLOYS , ABS , ALARM , C.D. STEREO , HEATED SEATS , ELECTRIC WINDOWS & MIRRORS , ETC. ETC.OFFERED WITH 2 KEYS 1 YEARS MOT & A PRO VALET.PDI SERVICED AT GRANGE SERVICE STATION LTD.HPI CLEAR CHECK CERTIFICATE.PLUS OUR OWN 3 MTHS WARRANTY INCLUDED.

key Facts

  • Ad ID
    401581
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Audi > TT
  • Vehicle sub type
    Convertible
  • Colour
    Black
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Manual
  • Mileage
    68321 mi
  • Doors
    2
  • Engine Size
    1781
  • Engine Model
    1781
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