AUDI RS3 RS 3 QUATTRO Semi Auto

Type: Used Year: 2017 Make: AUDI Model: RS3 Trim: RS 3 QUATTRO Semi Auto Body: Sedan Trans: Semi Automatic Mileage: 4000 Engine Size: 2480 Ext Color: Grey
STUNNING AUDI RS3 SALOON FINISHED IN NARDO GREY WITH FULL LEATHER INTERIOR HUGE SPEC CONSISTING OF; PAN ROOF, SUPER SPORT SEATS, SPORTS EXHAUST, BLACK OPTIC PACK, RS DESIGN PACK, BANG & OLUFSEN SURROUND SYSTEM, REVERSE CAMERA, KEYLESS ENTRY & START, RS RED BRAKE CALIPERS COMPETITIVE PCP QUOTES++ LOW RATE FINANCE AVAILABLE++PART EXCHANGE WELCOME, FOR MORE INFO VISIT OUR WEBSITE , CALL US ON 01274 299734 OR AFTER HOURS CALL OR TEXT ON 07565642401
Riviera Automotive Ltd
Cleckheaton, BD194EW, West Yorkshire
United Kingdom
Dec 21, 2015
Jan 4, 2017
Sep 30, 2016