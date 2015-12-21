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AUDI RS3 RS 3 QUATTRO Semi Auto

Photos Map

car description

Type: Used Year: 2017 Make: AUDI Model: RS3 Trim: RS 3 QUATTRO Semi Auto Body: Sedan Trans: Semi Automatic Mileage: 4000 Engine Size: 2480 Ext Color: Grey

Accessories

STUNNING AUDI RS3 SALOON FINISHED IN NARDO GREY WITH FULL LEATHER INTERIOR HUGE SPEC CONSISTING OF; PAN ROOF, SUPER SPORT SEATS, SPORTS EXHAUST, BLACK OPTIC PACK, RS DESIGN PACK, BANG & OLUFSEN SURROUND SYSTEM, REVERSE CAMERA, KEYLESS ENTRY & START, RS RED BRAKE CALIPERS COMPETITIVE PCP QUOTES++ LOW RATE FINANCE AVAILABLE++PART EXCHANGE WELCOME, FOR MORE INFO VISIT OUR WEBSITE , CALL US ON 01274 299734 OR AFTER HOURS CALL OR TEXT ON 07565642401

key Facts

  • Ad ID
    403519
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Audi > RS3
  • Colour
    Grey
  • Fuel type
    Petrol
  • Gear type
    Semi Automatic
  • Mileage
    4000 mi
  • Doors
    4
  • Engine Size
    2480
  • Engine Model
    2480
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