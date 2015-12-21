Audi > RS3

4x4 2017 / 67 reg + 2800 MILES + ARA BLUE CRYSTAL + BLACK STYLING PACK + PANORAMIC GLASS ROOF + SUPER SPORT SEATS QUILTED WITH RED STITCHING + RS SPORTS EXHAUST + MAG RIDE + RS DESIGN PACK + COMFORT & SOUND PACK + BANG AND OULFSEN SOUND SYSTEM + SAT NAV + VIRTUAL COCKPIT + REVERSE CAMERA + HILL HOLD ASSIST + KEYLESS ENTRY + KEYLESS START + BLACK ROOF RAILS + BLACK MIRROR HOUSING + LIGHT BEAM ASSIST + GLOSS BLACK ALLOYS + RED BRAKES + PRIVACY GLASS + TPS + PHYSICAL CAR
4x4
Bowling Old Lane
Bradford, West Yorkshire
United Kingdom
Dec 21, 2015
Jan 4, 2017
Sep 30, 2016