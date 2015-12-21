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Audi RS3

Map

car description

4x4 2017 / 67 reg + 2800 MILES + ARA BLUE CRYSTAL + BLACK STYLING PACK + PANORAMIC GLASS ROOF + SUPER SPORT SEATS QUILTED WITH RED STITCHING + RS SPORTS EXHAUST + MAG RIDE + RS DESIGN PACK + COMFORT & SOUND PACK + BANG AND OULFSEN SOUND SYSTEM + SAT NAV + VIRTUAL COCKPIT + REVERSE CAMERA + HILL HOLD ASSIST + KEYLESS ENTRY + KEYLESS START + BLACK ROOF RAILS + BLACK MIRROR HOUSING + LIGHT BEAM ASSIST + GLOSS BLACK ALLOYS + RED BRAKES + PRIVACY GLASS + TPS + PHYSICAL CAR

Accessories

4x4

key Facts

  • Ad ID
    410620
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Audi > RS3
  • Mileage
    2800 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2480
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