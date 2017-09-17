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Audi RS3

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£61,995
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car description

4x4 2017 / 67 reg + 300 MILES + NARDO GREY + PANORAMIC GLASS ROOF + SUPER SPORT SEATS WITH WHITE STITCHING COMFORT AND SOUND PACK + MATRIX LED HEADLIGHTS + CARBON INTERIOR PACK + RS SPORTS EXHAUST + BANG AND OULFSEN SOUND SYSTEM + SAT NAV + VIRTUAL COCKPIT + REVERSE CAMERA + KEYLESS + ELECTRIC FOLDING MIRRORS + PARADE PACK + HIGH BEAM ASSIST + ALUMINIUM PACK + GLOSS BLACK ALLOYS + RED BRAKES + PRIVACY GLASS + PHYSICAL CAR

Accessories

4x4

key Facts

  • Ad ID
    330099
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Audi > RS3
  • Mileage
    400 mi
  • Owners
    2
  • Doors
    4
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Bowling Old Lane
Bradford, West Yorkshire
United Kingdom

Evo
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