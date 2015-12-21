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2017 Audi RS3 RS 3 Quattro

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car description

2017 / 67 reg + 5 YEAR WARRANTY OR 90K MILES + MYTHOS BLACK METALLIC + PANORAMIC GLASS ROOF + SUPER SPORT SEATS WITH WHITE STITCHING + EXTENDED LEATHER PACK + COMFORT AND SOUND PACK + RS SPORTS EXHAUST + RS MAG RIDE + BANG AND OLUFSEN SOUND SYSTEM + SAT NAV + VIRTUAL COCKPIT + REVERSE CAMERA + KEYLESS + ELECTRIC FOLDING MIRRORS + PHONE BOX WITH WIRELESS CHARGING + HIGH BEAM ASSIST + ALUMINIUM PACK + GLOSS BLACK ALLOYS + PRIVACY GLASS + PHYSICAL CAR ON SITE NOW. FINANCE ARRANGED + PART EXCHANGE WELCOME + ALL OUR CARS ARE EXPERIAN CHECKED

Accessories

2017 audi rs3 rs 3 quattro alloy-wheels leather metallic privacy-glass sat-nav warranty german 4wd fast

key Facts

  • Ad ID
    418390
  • Ad type
    For sale
  • Category
    Audi > RS3
  • Year
    2017
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