1973 Alfa Romeo Montreal

To be OFFERED AT AUCTION WITHOUT RESERVE at RM Sotheby's Paris event, February 8, 2017.200 bhp, 2,593 cc DOHC V-8 engine with Spica mechanical fuel injection, five-speed manual transmission, front independent suspension, live rear axle with coil-spring suspension, and four-wheel disc brakes. Wheelbase: 2,527 mmBeautifully finished in white over a grey interiorCosmetically restored in 2011 by a team of marque specialistsFirst shown to the public at the 1967 Montreal World Exhibition, the Alfa Romeo Montreal combined futuristic aesthetics with competition performance in a car that was suitable for use on the town. Designed by Bertone styling legend Marcello Gandini at the behest of the organisers of Expo 67, the prototype Montreal proved so popular that Alfa Romeo jumped to put it into production. Although the prototype had been powered by the standard four-cylinder inline, it was clear that something of the Montreal's magnitude needed a far more powerful and robust engine. Luckily for Alfa Romeo, Autodelta was just about to unveil the street-tuned version of Carlo Chiti's 90-degree, quad-overhead-camshaft V-8 engine. The engine was upgraded to 2,593 cubic centimetres, increasing power output to 200 brake horsepower. The new engine required a bonnet bulge, which led to the inclusion of one of the most recognisable features of the Montreal: the NACA duct. Discovered by long-time Pebble Beach judge John Ling in late 2011, chassis AR 1426330 was treated to a full cosmetic restoration, with a sympathetic mechanical rebuild by the Silverstone Company in Waukesha, Wisconsin. The respected Scott Grundfor oversaw the car's final assembly, completion, and detailing, ensuring the Alfa presents in outstanding condition today. Despite having had two owners since this restoration, the Montreal has seen little use since its restoration and is now ideally suited for driving pleasure, while still remaining show-worthy in presentation.Moteur V8, 2 593 cm3, 200 ch, 2 ACT par banc, injection mécanique Spica, transmission manuelle cinq rapports, suspension avant indépendante, essieu arrière rigide avec ressorts hélicoïdaux, freins à disques sur les quatre roues. Empattement 2 527 mm.•Magnifique finition de teinte blanche avec intérieur gris•Restauration cosmétique en 2011 par une équipe de spécialistes de la marquePrésentée pour la première fois à l'Exposition Universelle de Montréal 1967, l'Alfa Romeo Montreal combinait une esthétique futuriste et des performances de haut niveau, dans une voiture qui pouvait être utilisée en ville. Dessinée par le talentueux Marcello Gandini, styliste chez Bertone, à la demande des organisateurs de l'Expo 67, le prototype de la Montreal connaissait un tel succès qu'Alfa Romeo décidait d'en lancer la production en série.Bien que le prototype ait été équipé du quatre-cylindres en ligne standard, il apparaissait clairement que la ligne majestueuse de la Montreal réclamait une mécanique beaucoup plus puissante. Par chance pour Alfa Romeo, Autodelta était sur le point de dévoiler la version route du V8 à 90° et à 4 ACT conçu par Carlo Chiti. Sa cylindrée était augmentée à 2 593 cm3, ce qui permettait de faire passer la puissance à 200 ch. Le nouveau moteur réclamait une modification du capot qui débouchait sur un des traits les plus caractéristiques de la Montreal : les prises d'air NACA.Découverte en 2011 par John Ling, depuis longtemps membre du jury de Pebble Beach, cette voiture (châssis AR 1426330) a bénéficié d'une restauration cosmétique complète, avec une remise en état mécanique par Silverstone Company, à Waukesha (Wisconsin). Scott Grundfor, spécialiste respecté, supervisait l'assemblage final de la voiture et sa finition, pour s'assurer qu'elle se présente aujourd'hui dans un état irréprochable.Bien qu'elle ait connu deux autres propriétaires depuis sa restauration, cette Montreal a été peu utilisé depuis cette remise en état. Elle constitue maintenant une voiture idéale pour le plaisir de conduire, tout en gardant une présentation digne des meilleures expositions.