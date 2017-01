1963 Alfa Romeo 2600 Spider

car description

To be OFFERED AT AUCTION WITHOUT RESERVE at RM Sotheby's Paris event, February 8, 2017.145 bhp, 2,584 cc DOHC six-cylinder inline with triple twin-choke carburettors, five-speed manual transmission, front independent coil spring suspension with live rear axle and coil springs, and all-wheel brake drums. Wheelbase: 2,500 mmTwo owners from newExtensive service completed in 2013Designed as a facelift of the 2000 model, the Alfa Romeo 2600 was presented at the 1962 Geneva Motor Show in three body styles. The Berlina, a six-seater saloon; the Sprint, a four-seater coupe; and the Spider, a 2+2 convertible, looked marginally different from the 2000 models but came equipped with an all-new six-cylinder engine, which boosted performance. After a decade of utilising the economical four-cylinder inline engine originally made for the 1900 series, Alfa Romeo decided to return to the six-cylinder engined cars that had served them well in the pre-war years. They designed an all-new six-cylinder alloy engine with dual-overhead camshafts, adding triple carburettors to the Sprint and Spider editions, and produced an astounding 145 brake horsepower. On the surface, the bodies remained much the same – differing only in the small details such as additional headlights and the removal of vents behind the front wheels. Offered here is a well-kept and fully serviced Alfa Romeo 2600 Spider with only two owners from new. Originally purchased in California as a graduation gift, the first owner drove the car for only a few years before storing it for 30 years after moving to Italy for 30 years. Upon his return to California in 1998, he undertook a full restoration: new paint, restored chrome, redone interior, new top, and rebuilt brake and clutch hydraulics. In addition, the fuel tank was boiled out, the fluids changed, the cooling system flushed, the hoses replaced, the carburettors serviced and tuned, the valves adjusted, and a new battery installed. Only driving it 500 miles after this restoration, the original owner then had the car fully serviced in 2013 before selling it to the current owner, who maintained the car's beautiful originality. Now residing in Switzerland with Swiss tax paid, chassis number AR.191496 comes with service invoices covering 1998–2013 and would be a lovely addition to any collection.Moteur six-cylindres en ligne, 2 584 cm3, 145 ch, 2 ACT, trois carburateurs double corps, transmission manuelle cinq rapports, suspension avant indépendante à ressorts hélicoïdaux, essieu arrière rigide avec ressorts hélicoïdaux, freins à tambours sur les quatre roues. Empattement 2 500 mm.•Deux propriétaires depuis l'origine•Révision complète en 2013Évolution de la version 2000, l'Alfa Romeo 2600 était présentée au Salon de Genève en trois versions de carrosserie : la Berlina, une berline six places ; la Sprint, un coupé quatre places ; et le Spider, un cabriolet 2+2. Elles étaient proches de la 2000 dans leur apparence, mais recevaient un tout nouveau moteur six-cylindres qui permettait d'améliorer les performances.Après dix ans d'utilisation de l'économique quatre-cylindres en ligne initialement conçu pour la 1900, Alfa Romeo décidait de revenir au six-cylindres, formule qui lui avait parfaitement réussi avant-guerre. Le constructeur mettait au point un tout nouveau six-cylindres double arbre en aluminium qui, avec trois carburateurs double corps sur le coupé et le cabriolet, développait 145 ch. A l'extérieur, la forme ne changeait guère et ne différait de la 2000 que par quelques détails comme la présence de phares additionnels et l'absence des ouïes situées derrière les roues avant.La voiture proposée ici est une Alfa Romeo 2600 Spider complètement révisée et qui n'a connu que deux propriétaires depuis l'origine. Achetée neuve en Californie comme cadeau récompensant l'obtention d'un diplôme, elle a été utilisée seulement quelques années par le premier propriétaire avant qu'il ne l'entrepose à cause de son déménagement en Italie. Elle ne bougeait plus pendant 30 ans, jusqu'au retour de son propriétaire en 1988 en Californie. Il se lançait alors dans une restauration complète : peinture neuve, chromes restaurés, intérieur refait, capote neuve, freins et embrayages refaits. De plus, le réservoir d'essence était remis en état, les fluides vidangés et remplacés, les conduites de refroidissement remplacées, les carburateurs révisés et réglés, les soupapes réglées et la batterie remplacée. N'ayant parcouru que 800 km depuis la restauration, le propriétaire a fait réviser la voiture en 2013 avant de la céder à son actuel propriétaire, qui a continué à l'entretenir parfaitement.Basée aujourd'hui en Suisse, avec taxe payée dans ce même pays, cette Alfa Romeo (châssis AR.191496) est accompagnée de factures d'entretien de 1998 à 2013 et constituera un sympathique ajout à toute collection. To view this car and others currently consigned to this auction, please visit the RM website at rmsothebys.com/.